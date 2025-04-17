Dikili\'de 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot ile yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 10'u çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.15 sıralarında vatandaşların Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ile göçmenlerin olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan ihbarı değerlendirerek lastik bot içerisinde 29 kaçak göçmeni yakaladı. 10'u çocuk 29 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.