Polat Çifti Park Kavgasından Yargılanıyor - Son Dakika
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Polat Çifti Park Kavgasından Yargılanıyor

Dilan ve Engin Polat çifti, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşularını darbettikleri iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme duruşmayı erteledi.

11.09.2024 19:21
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Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin 6 Haziranda komşularıyla park meselesi nedeniyle kavga etmesi sonrası M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat hakkında ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatı Sefa Alparslan şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve düşme kararı verilmesini talep etti. Taraf avukatı Sevinç Horoz, "Mütalaa değişikliğini kabul etmiyoruz, savunma için zaman talep ediyoruz" dedi.

BİLİR KİŞİ RAPORU VARSAYIM ÜZERİNDEN

Sevinç Horoz, "İki müvekkil yönünden beraat kararı verilmektedir. Mütalaa için kısa bir süre talep ediyoruz. Somut olarak giriş-çıkış görülmediğinden bilirkişi raporu sadece varsayım üzerinden düzenlenmiştir. Birden fazla kişinin içeriye girdiğine dair herhangi bir durum söz konusu değildir. Müvekkiller suç işleme kastı ile hareket etmemiştir. Müvekkillerin üzerine atılan suçları kabul etmiyoruz. Müşteki beyanı dikkate alınarak mütalaa düzenlendiyse de tanık ve müvekkil beyanları da dikkate alınmalıdır. Kesin ve somut bir delil bulunmayan suçtan dolayı müvekkillerimizin cezalandırılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

MÜTALAANIN BİR KISMI DEĞİŞTİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaanın bir kısmını tekrar ettiğini belirterek, "Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi. Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret", "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada Engin Polat'ın "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DURUŞMA 7 EKİM'E ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polat Çifti Park Kavgasından Yargılanıyor - Son Dakika

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