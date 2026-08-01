Dilovası'nda Orman Yangını
Kocaeli'nin Dilovası'nda ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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