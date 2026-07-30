Dilovası'nda Sondaj Kamyonu Yandı
Kocaeli'nin Dilovası'nda sondaj çalışması yapan kamyon yangın çıktı, araç kullanılmaz hale geldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sondaj çalışması yapan kamyon yandı.
Dilovası Makine İhtisas OSB'de S.F. yönetimindeki 41 SU 031 plakalı sondaj kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak olayı yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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