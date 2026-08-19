Dinar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından ilçede uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 40 gram uyuşturucu ve 7 sentetik ecza maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.