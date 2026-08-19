Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar Dinar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu bulunduran Ş.T. tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından ilçede uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 40 gram uyuşturucu ve 7 sentetik ecza maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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