Dinçer: Göç Cenneti Olmasın

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

(ANKARA)- CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri taşıyan 7. geminin de Mersin Taşucu Limanı'na yanaştığını belirterek, gemide bulunan Lübnan ve başka ülkelere mensup kişilerin Türkiye'de ne kadar kalacaklarına ilişkin iktidarın açıklama yapmasını istedi. Dinçer, " Suriye'den gelen savaştan kaçan arkadaşların sığınmacı olarak ülkemize misafir olarak aldık ama kalıcı oldular. İkinci bir mülteci vakası yaşamak istemiyoruz" dedi.

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri taşıyan gemi ve angus hayvanlarını taşıyan gemilerin Mersin Taşucu Limanı'na yanaştığını ve 2 bin 500 insanı taşıdığını söyledi belirtti.

"Ülkemiz bir göç cenneti haline gelmesin"

Geminin içerisinde Avrupalı ve Lübnanlı vatandaşların olduğunu da belirten Dinçer, bu kişilerin ülkede ne kadar kalacaklarının belli olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burada önemli olan buraya gelen vatandaşların ülkemizde ne kadar kalacakları, nerede kalacakları, kalıcı mı olduklarının hükümet tarafından açıkça belirtilmesi lazım. Daha önce Suriye'den gelen savaştan kaçan arkadaşların sığınmacı olarak ülkemize misafir olarak aldık ama kalıcı oldular. İkinci bir mülteci vakası yaşamak istemiyoruz. Şu an Lübnan'dan gelen gemi limana yanaştı. Bu insanlar hangi standartta geldi. Lübnanlı vatandaylar var, bunların hangi şartlarda kalacağı belli değil. Bizim ülkemiz bir göç cenneti haline gelmesin" dedi. Sığınmacıları artık sığınmacı olarak görmek istemiyoruz. Herhangi bir sağlık kontrolünden geçirilmiyorlar. Bu insanların kalıcı mı gidici mi belli değil."

"Çiftçilerimiz maliyetlerin altında ezilirken hükümet dışarıdan angus getiriyor"

Mersin Taşucu Limanı'na ithal edilen angus hayvanlarını taşıyan geminin de geldiğini ve bölgeye yaydığı ağır koku nedeniyle vatandaşların rahatsız olduğunu da vurgulayan Dinçer, "Çiftçilerimiz maliyetlerin altında ezilirken hükümet dışarıdan angus getirerek ülkemizde et fiyatlarını dengelemeyi düşünüyor. Tarım bitti, hayvan bitti ama hükümet çareyi anguslarda buluyor. Bu gemi yüzünden şehrin her tarafını koku salmış durumda" diye konuştu.