Dinçer: Göç Cenneti Olmasın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dinçer: Göç Cenneti Olmasın

Geniş Video İzle

CHP'li Dinçer, Lübnan'dan gelenlerin Türkiye'de ne kadar kalacağını sordu, ikinci mülteci krizine dikkat çekti.

13.10.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri taşıyan 7. geminin de Mersin Taşucu Limanı'na yanaştığını belirterek, gemide bulunan Lübnan ve başka ülkelere mensup kişilerin Türkiye'de ne kadar kalacaklarına ilişkin iktidarın açıklama yapmasını istedi. Dinçer, " Suriye'den gelen savaştan kaçan arkadaşların sığınmacı olarak ülkemize misafir olarak aldık ama kalıcı oldular. İkinci bir mülteci vakası yaşamak istemiyoruz" dedi.

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri taşıyan  gemi ve angus hayvanlarını taşıyan gemilerin Mersin Taşucu Limanı'na yanaştığını ve 2 bin 500 insanı taşıdığını söyledi belirtti.

"Ülkemiz bir göç cenneti haline gelmesin"

Geminin içerisinde Avrupalı ve Lübnanlı vatandaşların olduğunu da belirten Dinçer, bu kişilerin ülkede ne kadar kalacaklarının belli olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burada önemli olan buraya gelen vatandaşların ülkemizde ne kadar kalacakları, nerede kalacakları, kalıcı mı olduklarının hükümet tarafından açıkça belirtilmesi lazım. Daha önce Suriye'den gelen savaştan kaçan arkadaşların sığınmacı olarak ülkemize misafir olarak aldık ama kalıcı oldular. İkinci bir mülteci vakası yaşamak istemiyoruz. Şu an Lübnan'dan gelen gemi limana yanaştı. Bu insanlar hangi standartta geldi. Lübnanlı vatandaylar var, bunların hangi şartlarda kalacağı belli değil.  Bizim ülkemiz bir göç cenneti haline gelmesin" dedi. Sığınmacıları artık sığınmacı olarak görmek istemiyoruz. Herhangi bir sağlık kontrolünden geçirilmiyorlar. Bu insanların kalıcı mı gidici mi belli değil."

"Çiftçilerimiz maliyetlerin altında ezilirken hükümet dışarıdan angus getiriyor"

Mersin Taşucu Limanı'na ithal edilen angus hayvanlarını taşıyan geminin de geldiğini ve  bölgeye yaydığı ağır koku nedeniyle vatandaşların rahatsız olduğunu da vurgulayan Dinçer, "Çiftçilerimiz maliyetlerin altında ezilirken hükümet dışarıdan angus getirerek ülkemizde et fiyatlarını dengelemeyi düşünüyor. Tarım bitti, hayvan bitti ama hükümet çareyi anguslarda buluyor. Bu gemi yüzünden şehrin her tarafını koku salmış durumda" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Talat Dinçer, Politika, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Mersin, Lübnan, Çevre, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinçer: Göç Cenneti Olmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 17:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dinçer: Göç Cenneti Olmasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.