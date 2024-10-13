Diş Hekiminden 'Hayır Mutfağı' Yardımı - Son Dakika
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Diş Hekiminden 'Hayır Mutfağı' Yardımı

Lübnanlı diş hekimi Ali Ceradi, göç edenlere yemek dağıtarak yardım ediyor.

13.10.2024 14:51
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Lübnanlı diş doktoru Ali Ceradi, İsrail'in ülkesine yönelik hava ve kara saldırılarının yoğunlaştığı bugünlerde, yerlerinden göç etmek zorunda kalan insanlar için kliniğini mutfağa dönüştürerek yardım etmeye çalışıyor.

Diş hekimi Ceradi, ülkenin Sayda kentindeki kliniğinde pişirdiği yemekleri, yerinden edilmiş kişilere dağıtıyor.

Ortadonti ve diş estetiği uzmanı Ceradi, AA muhabirine, yerinden edilen insanlara yardım etmek isteyen komşularıyla kliniğin içerisinde mutfak kurmaya karar verdiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarıyla 100 binlerce kişinin yerinden edildiği Lübnan'ın güneyinde göç edenler için önce maddi yardım yapmayı düşündüklerini, ancak sonra bu kişilere acilen gıda temin edilmesi gerektiğini düşündüklerini aktaran Ceradi, başlangıçta yerinden edilenlere sandviç hazırladıklarını sonra da bunu her yaştan ve çeşitli bölgelerden gelen 300'den fazla kişiye her gün yemek temin etmeye dönüştürdüklerini söyledi.

"Hayır mutfağı"

Ülke içerisinde ve dışarısında bir bağış kampanyası başlattığını ifade eden Ceradi, bağışların "hayır mutfağı" adını verdikleri yardım için kullanıldığını aktardı.

Ceradi, "Bu faaliyetle, kötü ekonomik durum, devletin olmaması ve yerinden edilen yüzbinlerce insan için gerekli yardımın yapılmaması sebebiyle oluşan durumda yardım etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Lübnan basınında da yerinden edilen kişilerin artan ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasının zorluğundan bahsedilirken, İsrail'in saldırılarından kaçanların akrabalarının evlerine sığındığı veya dışarıda yaşadığı belirtiliyor.

"Felaketin boyutu çok büyük"

Ceradi, "Felaketin boyutu çok büyük. Yerinden edilen kişilerin sayısı bizim sandığımızdan çok daha fazla." ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Yalnızca yerinden edilen evsiz insanlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydeden Ceradi, barınma merkezlerinde bulunan kişilere belediyeler ve dernekler tarafından yemek ve hizmet sağlandığını aktardı.

Lübnan'da İsrail saldırılarıyla yerinden edilen kişilerin sayısının çokluğundan endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre yaklaşık 1 milyon 200 bin insan yerinden edilirken, 200 ila 300 bin kişin Suriye'ye geçtiği belirtiliyor.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Ekonomi, Güncel, Lübnan, İsrail, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş Hekiminden 'Hayır Mutfağı' Yardımı - Son Dakika

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