Bolu'nun Gerede ilçesinde karla oynayan dişi ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aracıyla ormanda gezinti yapan Sinan Ceylan, Demirler köyü mevkisinde ayılara rastladı.
Ceylan, dişi ayı ve 2 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, yolda bir süre karla oynayan ayıların daha sonra ormanlık alanda gözden kaybolması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Dişi Ayı ve Yavruları Karla Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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