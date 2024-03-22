Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Çin\'i ziyaret etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Çin'i ziyaretinde başkent Pekin'de mevkidaşı Dıng Li ile görüştü.

İki Bakan Yardımcısı'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

Akçapar, toplantının başlangıcında, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde olumlu bir ivme yakaladığına işaret ederek, bundan yararlanarak münasebetleri daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Pekin'deki temaslarında ayrıca "Çin ve Globalleşme Merkezi" adlı düşünce kuruluşunu ziyaret eden Akçapar, Başkan Dr. Huiyao Vang ile bir araya gelerek Türkiye-Çin ilişkileri ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin ile Türkiye arasında bakan yardımcıları düzeyindeki son siyasi istişareler, 2019'da yapılmıştı.