Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.