Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Safedi ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Görüşmenin, Fidan'ın New York'ta bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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