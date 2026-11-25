Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Albay Mehmet Çöl, Üsteğmen Halil Karabulut, Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."