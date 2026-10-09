Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve heyetini Ankara\'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve heyetini Ankara'da kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini bugün Ankara'da kabul etti. Böylece Hamas heyeti, Dışişleri Bakanı Fidan tarafından Ankara'da kabul edilmiş oldu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.
Kaynak: DHA
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