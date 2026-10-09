Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve heyetini Ankara'da kabul etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve heyetini Ankara'da kabul etti

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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve heyetini Ankara\'da kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini bugün Ankara'da kabul etti. Böylece Hamas heyeti, Dışişleri Bakanı Fidan tarafından Ankara'da kabul edilmiş oldu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.

Kaynak: DHA
Dış PolitikaHakan FidanAnkaraGüncelSon Dakika

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