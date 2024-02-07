Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta bir araya geldi. Ayrıca Fidan, Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.

07.02.2024 15:09
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Trablus'ta Dibeybe ile görüştüğü belirtildi.

Fidan ayrıca Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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