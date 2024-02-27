Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika\'da Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'daki temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi. Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile de görüşmüştü.

27.02.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'daki temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakan'ımız Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • salihb: Meksika ile bağlarımızı güçlendirip ,oradan mülteci almalıyız. Kartel grubumuz eksik kaldı. 0 0 Yanıtla

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