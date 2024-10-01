Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki

Dışişleri Bakanlığı\'ndan İsrail\'e Tepki

Dışişleri, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısını hukuksuz işgal olarak nitelendirip sona ermesini istedi.

01.10.2024 13:08
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara saldırısına ilişkin "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir.

Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır.

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbedir.

Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze'ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

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