Dışişleri\'ne göre Mekke Anlaşması savunma komitesi 5 Ekim 2026\'da Riyad\'da toplanacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Riyad'da toplanacağını açıkladı. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşama ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını bildirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katılacak.

Bakanlık, toplantıda bölgedeki son gelişmelerin ve ittifakın kurumsallaşma çabalarında gelinen aşamanın ele alınacağını belirtti.