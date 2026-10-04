Dışişleri'ne göre Mekke Anlaşması savunma komitesi 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri'ne göre Mekke Anlaşması savunma komitesi 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri\'ne göre Mekke Anlaşması savunma komitesi 5 Ekim 2026\'da Riyad\'da toplanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Mekke Anlaşması kapsamındaki Savunma Komitesi'nin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını bildirdi. Toplantıya Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi yetkililer katılacak; bölgedeki son gelişmeler ve kurumsallaşma süreci ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Riyad'da toplanacağını açıkladı. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşama ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını bildirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katılacak.

Bakanlık, toplantıda bölgedeki son gelişmelerin ve ittifakın kurumsallaşma çabalarında gelinen aşamanın ele alınacağını belirtti.

Kaynak: ANKA
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaPolitikaSavunmaGüncelRiyadMekkeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi Dükkanını açtı Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:24:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Dışişleri'ne göre Mekke Anlaşması savunma komitesi 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei