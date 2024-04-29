DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı - Son Dakika
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DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 Mayıs\'ı Gündoğdu Meydanı\'nda kutlayacaklarını açıkladı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, her yıl düzenledikleri 1 Mayıs kutlamalarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, İzmirlileri Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan kutlamalara davet etti.

29.04.2024 12:49
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Gündoğdu Meydanı'nda kutlayacaklarını söyledi.

Konak Kemeraltı girişinde, İzmir Tertip Komitesi adına açıklama yapan Sarı, her yıl sendikalar, siyasi partiler, dernekler ve öğrencilerin katılımıyla düzenledikleri 1 Mayıs kutlamalarının Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

İzmirlileri Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına davet eden Sarı, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ı ülkemiz için çok önemli bir dönemeçle kutlanacağız. Saat 10.00'da tüm bileşenlerimizle 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na gireceğiz." dedi.

Sarı ve sendika üyeleri daha sonra İzmirlileri davet bildirisini dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı - Son Dakika

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