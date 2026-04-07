DİSK emeklilik ikramiyeleri için 100 bin imza topladı

Haber: Gülara SUBAŞI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfedersyonu (DİSK) Emekliler Sendikası üyeleri, emekli ikramiyelerinin asgari ücrete çıkarılması için 100 bin imza topladı. CHP'nin haftalık grup toplantısına katılan üyeler, topladıkları 100 bin imzayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teslim etti.

Özel, grup toplantısında konuya ilişkin, "Bugün buraya DİSK Emekli-Sen gelmiş. 100 bin imza toplamışlar. Bizim bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret olmasına yönelik olarak siyasi parti gruplarını ziyaret edeceklermiş. Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret, asgari ücretin 39 bin lira olmasını savunuyoruz, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Emekliye bayram ikramiyesinin de bir asgari ücret olmasının arkasındayız. Bu konuda grubumuz bu hafta ne gerekiyorsa yapacak emekliler için" ifadesini kullanmıştı.