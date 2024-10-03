DİSK\'ten Adalet Yürüyüşü: İşçiler Anıtpark\'ta Buluştu

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(ANKARA) - DİSK'in "Büyük İşçi Buluşması" için ülkenin dört bir yanından Ankara'ya gelen işçiler, "Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz" sloganlarıyla Anıtpark'a yürüdü. "Azrail ölümle, zulüm vergi ile gelir", "Mutfakta AŞ yerine taş kaynıyor" yazılı pankartlar taşıyan işçiler; "Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz", "İş, ekmek, özgürlük" sloganları attı.

DİSK ve DİSK'e bağlı sendikaların "Artık Yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla Anıtpark'ta düzenleyeceği miting için ülkenin dört bir yanından Ankara'ya gelen işçiler, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplanarak Anıtpark'a doğru yürüdü. DİSK bando takımı da eşlik ettiği yürüyüş boyunca DİSK üyeleri "Ölen: İşçi; Ölüm Sebebi: Vergi Dilimi", "Son sözleri vergide adalet gelirde adalet idi" ve "Rahmetli çok vergi öderdi" yazılı temsili bir tabut taşıdı. Üç işçi vergi politikalarını Azrail ve vampire benzeterek alana kostümler giyerek çıktı. Yürüyüşte bazı üyeler de kaşık ve kepçelerle tencere ve tavalar vurarak "Mutfakta AŞ yerine taş kaynıyor" diye seslendi.

Eylemde "Azrail ölümle, zulüm vergi ile gelir", "Mutfakta AŞ yerine taş kaynıyor", "Vergideki adaletsizlik işçiye Azrail oldu" ve "İşçinin kanını vergiler emdi", "Dilim dilim soyuluyoruz" yazılı pankartlar taşındı. İşçiler yürüyüş boyunca, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İnadına sendika, inadına DİSK", "Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz", "İş, ekmek, özgürlük", "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları attı.

Yürüyüşe CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da destek verdi. Yürüyüş Anıtpark'ta sona erdi.