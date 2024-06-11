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Sivas Valiliği'nden "Mekanın sahipleri geldi" paylaşımı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde dağ keçisi sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas Valiliği o anları "Mekanın sahipleri geldi" diyerek paylaştı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan cam seyir terası, bu kez de sevimli bir aileye ev sahipliği yaptı. Kayaların usta tırmanıcıları olarak adlandırılan Dağ keçileri cam seyir terası sosyal alana girdi. Keçi ailesinin alanda adete keşif gezisi yapması güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas Valiliği keçilerin o anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mekanın sahipleri geldi. Divriği Cam Seyir terasına çıkan yaban keçileri alanda bulunan sosyal tesisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor. Çaltı Çayı Kanyonu üzerinde bu muhteşem güzelliklere yakından şahit olmak için sizi de Divriği Cam seyir terasına bekleriz" denildi.