Dixville Notch'ta Başkanlık Seçimleri Başladı

DIXVILLE NOTCH, 5 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New Hampshire eyaletinin Dixville Notch ilçesinde başkanlık seçimleri için oy kullanan bir seçmene yardımcı olan bir görevli, 5 Kasım 2024.
New Hampshire eyaletinin Dixville Notch ilçesindeki seçmenler salı sabahı erken saatlerde sandık başına giderek 2024 ABD başkanlık seçimleri için seçim günü oylamasının resmi başlangıcını yapmış oldu. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
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