Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir, İzmir'de selamlaşma öğretme çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir, İzmir'de selamlaşma öğretme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, İzmir'deki konferansta din görevlilerine birlik, beraberlik ve selamlaşmayı anlatmaları çağrısında bulundu. İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise camilerin kardeşlik, dayanışma ve sosyal hayatın merkezi olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, "Din görevlileri toplum için dinimizin kendilerinden istediği birlik ve beraberliği, insanları kusurlarıyla insan olarak kabul edebilmeyi, caminin kapısının herkese açık oluşu gibi herkese gönül huzuruyla merhaba diyebilmeyi, selamlaşabilmeyi insanımıza öğretmek üzere çaba sarf etmelidir." dedi.

Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferansa katıldı.

Ekim ayının ilk haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını anımsatan Demir, şöyle konuştu:

"Din görevlileri, toplum için dinimizin kendilerinden istediği birlik ve beraberliği, insanları kusurlarıyla insan olarak kabul edebilmeyi, caminin kapısının herkese açık oluşu gibi herkese gönül huzuruyla merhaba diyebilmeyi, selamlaşabilmeyi insanımıza öğretmek üzere çaba sarf etmelidir. Yoksa günün 5 vaktinde belli bir süre gidip orada görev yapıp geri dönmesi değildir. İnsanımıza son peygamberden sonra başka peygamber bulunmayacağına göre peygamber efendimizin güzel ahlakının temsilcisi örneği olarak topluma öncülük, önderlik, rehberlik etmeliler."

Demir, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlara doğru dini bilgiyi ulaştırmak için bolca yayınlarının bulunduğunu aktardı.

İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise camilerin Müslümanların hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Camilerin sadece bir ibadet mekanı değil, kardeşliğin, dayanışmanın ve sosyal hayatın merkezi olduğunu belirten Haliloğlu, şöyle devam etti:

"Camideki din görevlisi sadece namaz kıldıran değil, camiyle toplum arasında gönül köprüsü kuran, her kesimden insana dokunan, gençlere rehberlik eden, çocuklara sevgiyle yaklaşan ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan kişidir. Geliniz camilerimizi sadece açık değil canlı tutalım. Camilerimizi hayatın dışında değil merkezinde yaşatalım."

Konuşmaların ardından Demir ve Haliloğlu tarafından din görevlilerine teşekkür belgeleri verildi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
GüncelİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşında kendi işinin patronu oldu Devletten 1,5 milyon TL destek aldı 22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Devletten 1,5 milyon TL destek aldı
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 18:24:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir, İzmir'de selamlaşma öğretme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei