Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir, İzmir'de selamlaşma öğretme çağrısı yaptı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, "Din görevlileri toplum için dinimizin kendilerinden istediği birlik ve beraberliği, insanları kusurlarıyla insan olarak kabul edebilmeyi, caminin kapısının herkese açık oluşu gibi herkese gönül huzuruyla merhaba diyebilmeyi, selamlaşabilmeyi insanımıza öğretmek üzere çaba sarf etmelidir." dedi.

Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferansa katıldı.

Ekim ayının ilk haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını anımsatan Demir, şöyle konuştu:

"Din görevlileri, toplum için dinimizin kendilerinden istediği birlik ve beraberliği, insanları kusurlarıyla insan olarak kabul edebilmeyi, caminin kapısının herkese açık oluşu gibi herkese gönül huzuruyla merhaba diyebilmeyi, selamlaşabilmeyi insanımıza öğretmek üzere çaba sarf etmelidir. Yoksa günün 5 vaktinde belli bir süre gidip orada görev yapıp geri dönmesi değildir. İnsanımıza son peygamberden sonra başka peygamber bulunmayacağına göre peygamber efendimizin güzel ahlakının temsilcisi örneği olarak topluma öncülük, önderlik, rehberlik etmeliler."

Demir, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlara doğru dini bilgiyi ulaştırmak için bolca yayınlarının bulunduğunu aktardı.

İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise camilerin Müslümanların hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Camilerin sadece bir ibadet mekanı değil, kardeşliğin, dayanışmanın ve sosyal hayatın merkezi olduğunu belirten Haliloğlu, şöyle devam etti:

"Camideki din görevlisi sadece namaz kıldıran değil, camiyle toplum arasında gönül köprüsü kuran, her kesimden insana dokunan, gençlere rehberlik eden, çocuklara sevgiyle yaklaşan ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan kişidir. Geliniz camilerimizi sadece açık değil canlı tutalım. Camilerimizi hayatın dışında değil merkezinde yaşatalım."

Konuşmaların ardından Demir ve Haliloğlu tarafından din görevlilerine teşekkür belgeleri verildi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.