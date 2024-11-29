Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyayı kan gölüne döndürmek isteyen siyonist Hristiyanların desteği olmasa ve 2 milyara yakın Müslümanların sessizliği, duyarsızlığı olmasa siyonist Yahudiler, bu katliamı orada yapabilirler miydi?

29.11.2024 14:50
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyayı kan gölüne döndürmek isteyen siyonist Hristiyanların desteği olmasa ve 2 milyara yakın Müslümanların sessizliği, duyarsızlığı olmasa siyonist Yahudiler, bu katliamı orada yapabilirler miydi?" dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen " Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"ndeki konuşmasında, bugün dünyada kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşanların, iyilikte yardımlaşanlardan daha fazla olduğunu söyledi.

Bunun en önemli göstergesinin Gazze, Filistin olduğunu belirten Erbaş, "Siyonist Hristiyanlarla siyonist Yahudiler birleştiler, orada çocuk demeden, kadın demeden mazlum insanların üzerlerine bomba yağdırıyorlar. Bu, günahta, kötülükte yardımlaşmaktır." diye konuştu.

Erbaş, tarihe bakıldığında bugün kötülük işleyenlerin dedelerinin de aynı yerlerde çok büyük kötülükler yaptığını kaydetti.

Filistin'de 76 yıldır zulme devam edildiğini anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'7 Ekim' diyoruz ama sanki 7 Ekim'den önce hiçbir şey yokmuş gibi algılanmasın, böyle bir algı var. Defalarca orada katliamları oldu. Binlerce, on binlerce şehit verildi Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te. 76 yıldır devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 50 bin civarında şehit, 100 binin üzerinde yaralı, gazi var. Yıkılan binalar, evler, sokaklar gördüğümüz sinevizyondaki o manzaralar... Nedir bunlar, ne zaman yaşanıyor bunlar? 21. asırda, medeni dünyanın gözü önünde. Dünyayı kan gölüne döndürmek isteyen siyonist Hristiyanların desteği olmasa ve 2 milyara yakın Müslümanların sessizliği, duyarsızlığı olmasa siyonist Yahudiler, bu katliamı orada yapabilirler miydi? Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey vicdanlı insanlar, sizde hiç insanlık kalmadı mı? Bunu aylardan beri söylüyoruz, bütün dünyaya haykırıyoruz, ifade ediyoruz gerçekleri gözlerine adeta sokarcasına ama kötülükte yardımlaşanlar, bu kötülüğü yapmaya devam ediyor."

Hazreti Peygamber'in "Sizden biriniz, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin sayılmaz." dediğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"'Empati' diyorlar ya bugün. İşte o empatinin kaynağını 14 asır önce Allah Resulü Efendimiz önümüze koymuş. Kendimizi, çocuklarımızı, oradaki çocukların, oradaki masumların yerine koyma günü gelmedi mi? Nasıl buna duyarsız kalabiliyoruz, nasıl rahat yemek yiyebiliyoruz çeşit çeşit? Gazze'de, Filistin'de, oradaki kardeşlerimiz, gördüğümüz şu sinevizyonlarda ve belki de daha beterleri yaşanırken nasıl başımızı yumuşak yastığa koyabiliyoruz, nasıl uyuyabiliyoruz, nasıl su içebiliyoruz? Bunu düşünmemiz lazım. Ey Müslümanlar, Cenabıhakk'ın emrine uyalım."

Gazze'ye yapılan yardımlar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'ye gönderilecek yardım malzemeleriyle ilgili, "Bu günün vesilesiyle Türkiye Diyanet Vakfı olarak Gazze'ye 100 tır yardım malzemesi götüreceğiz. Al Khair Vakfı da 100 tır yardımı Gazze'ye göndereceklerini ifade ettiler. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Bu zulümden, bu soykırımdan bir an önce kurtulmasını Gazzeli kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize nasip eylesin. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturmak için Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eylesin." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da Gazze için uluslararası bütün yardım kuruluşlarının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını, insani yardımları her yere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Programa Al Khair Vakfı Başkanı Imam Qassim Rashid Ahmad, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Samah Abdul Rahim Hamad, Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Dr. Hussein Shibli ile çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği zirvede Gazzeli çocuk Şehabettin Ebu Muammer ile ortopedik tıp ve cerrahi uzmanı Dr. Fadel Naeem da konuşma yaptı.

Farklı oturumların düzenleneceği zirve yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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