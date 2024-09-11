Diyanet'ten Ali Erbaş'a Yalan Haber Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet'ten Ali Erbaş'a Yalan Haber Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili çıkan haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Konutun 2005'te tahsis edildiği ve Diyanet İşleri Başkanlarının bu konutta ikamet ettiği belirtildi. Ayrıca, haberin tamamının gerçek dışı olduğu ve hukuki işlem başlatılacağı ifade edildi.

11.09.2024 20:47
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili çıkan haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili bazı basın organlarında yayımlanan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereğinin doğduğu vurgulandı.

Söz konusu konutun, 2005'te Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edildiği ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanlarının bu konutta ikamet ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23 Eylül 1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir.

Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet'ten Ali Erbaş'a Yalan Haber Açıklaması - Son Dakika

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