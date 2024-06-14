Diyanet İşleri Başkanlığı, hac vizesi olmadan gelen vatandaşların şikayet edildiği iddialarını yalanladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşların başkanlıkça ilgili makamlara şikayet edildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli bir daire başkanının hac konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili bilgilendirme yapılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

Kamuoyunda gerçek dışı yorumlara neden olan görüntünün, 25 Nisan 2024'te başkanlıktaki Hac Eğitim Seminerinde, daire başkanının konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmış bir bölümü olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hacda görev yapacak bir personelimiz, 2023 haccında hac vizesi olmadan insanların geldiğini ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını ifade etmiş ve bu sene tedbir alınıp alınmayacağını sormuştur. İlgili soru üzerine daire başkanımız vatandaşlarımızı yanıltarak mağduriyetlere neden olan kuruluşların şikayet edildiğinden bahsetmiştir.

Konuyla ilgili bazı paylaşım ve açıklamalarda iddia edildiği gibi, başkanlığımızın 2024 hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşlarımızı ilgili makamlara şikayet ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca görüntünün çekildiği toplantının tarihinden de açıkça anlaşılacağı üzere o tarihte hac dönemi henüz başlamamıştır.

Suudi Arabistan makamları 2024 hac dönemi öncesinde müteaddit defalar yaptığı açıklamalarla hac vizesi olmayanların Mekke'ye alınmayacağını, Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak girenlerin de çeşitli idari ve mali yaptırımlara tabi tutularak Mekke'den çıkarılacağını açıklamışlardır. Dolayısıyla hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımlar tamamen hacca ev sahipliği yapan Suudi Arabistan yetkililerinin uhdesindedir."