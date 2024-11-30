Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

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Evlat nöbetindeki aileler: "Evlatlarımızı nerede kaybettiysek orada arıyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti eski HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ediyor.

Eski HDP (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019 yılında oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 6 yıldır evlat mücadelesini kararlılıkla devam ettiklerini, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanına seslendiklerini belirten Aydın, "Herkes gelip bize destek versin. Burada yalnız kendi evlatlarımız içinde değil, bütün Türkiye'nin evlatları için oturuyoruz. Evlatlarımızı nerede kaybettiysek orada arıyoruz. Binlerce gencin önünde geçtik. HDP'nin buradan kaçmasıyla çocuklarımızın dağa gönderilmemesi oldu. Bu süreçte 56 evladımız güvenlik güçlerimize teslim oldu. Gelsinler, devletimizin şefkatli kollarına teslim olsunlar" dedi.

Hayalin annesi Süheyla Demir, 6 yıldır evlatlarını burada beklediklerini hatırlatarak, "Evlatlarımızı almadan kalkmayacağız. Çocuklarımız şu anda kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Çocuklarımızı dağa, taşa mahkum ettiler, annelerin yüreğine ateş düşürdüler. Evlatlarımızı PKK ve uzantısı HDP'den (DEM Parti) istiyoruz" ifadelerini kullandı.