Diyarbakır Barosu başkanlık seçimini 840 geçerli oyla Sertaç Buluttekin kazandı - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu başkanlık seçimini 840 geçerli oyla Sertaç Buluttekin kazandı

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Diyarbakır Barosu başkanlığına 840 geçerli oy alan Sertaç Buluttekin seçildi. 50. olağan genel kurulda 2 bin 626 avukattan 1830'u oy kullandı, 12 oy geçersiz sayılırken diğer aday Abdulkadir Güleç 821 oy aldı.

Diyarbakır Barosu Başkanlığına Sertaç Buluttekin seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan 50. olağan genel kurul toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

Ardından oy kullanma işlemine geçilmesiyle, baroya üye 2 bin 626 avukattan 1830'u oy kullandı, 12 oy geçersiz sayıldı.

Baroya üye 2 ismin yarıştığı seçimde geçerli oyların 840'ını alan Buluttekin başkan seçildi.

Seçimde, diğer aday Abdulkadir Güleç ise 821 oy aldı.

Kaynak: AA
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