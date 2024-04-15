Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyumsuz İlk Mesai - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyumsuz İlk Mesai

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nde Kayyumsuz İlk Mesai

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, göreve başlamasının ardından ilk mesai gününde personeli karşıladı. Eşbaşkan Küçük'ün belediyeye gelişiyle 19 Ağustos 2019 tarihinden buyana kayyumsuz ilk mesai başladı.

15.04.2024 13:14  Güncelleme: 13:20
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AHMET ÜN

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, göreve başlamasının ardından ilk mesai gününde personeli karşıladı. Eşbaşkan Küçük'ün belediyeye gelişiyle 19 Ağustos 2019 tarihinden buyana kayyumsuz ilk mesai başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük,  ilk mesaisine başladı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında personeli karşılayan Eşbaşkan Küçük, personele çalışmalarında başlarılar dileyerek, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Eşbaşkan Küçük ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıl sonra kayyumsuz ilk mesai başlamış oldu.

İLK KAYYUM 2016'DA ATANDI

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları seçilen Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, 25 Ekim 2016'da haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Kışanak ve Anlı'nın tutuklanmasıyla 1 Kasım günü dönemin Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan ilk kayyum oldu.

KAYYUM ATANAN 2 VALİ GÖREVDEN ALINDI

2016 yılında kayyum olarak atanan Cumali Atilla'nın da aday olarak yarıştığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak seçildi. 5 aylık görev süresinin ardından Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararı ile "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu" ve "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtilerek görevden alındı. Şu an  Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine 21 Ağustos 2019 tarihinde dönemin Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kayyum olarak atanmıştı. Vali Güzeloğlu, 10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Vali Güzeloğlu'nun merkeze alınmasının ardından Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne şu an İçişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Vali Münir Karaloğlu getirildi. Ancak Vali Karaloğlu'nun da 12 Mayıs 2022 tarihinde görevden alınmasıyla yerine Vali Ali İhsan Su, atanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyumsuz İlk Mesai - Son Dakika

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