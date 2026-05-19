Diyarbakır'da 19 Mayıs Coşkusu
Diyarbakır'da 19 Mayıs Coşkusu

19.05.2026 13:07
DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Valilik tarafından düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Etkinlikte şiirler ve gençliğe hitabe okundu, karate, jimnastik, wushu, arbane, halk oyunları, basketbol, kız futbol, voleybol, hentbol ritmik gösterileri ile Trakya yöresi halk oyunları gösterileri düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri de motosikletleriyle gösteri yaptı. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Törenin sona ermesinin ardından Anıt Park İçerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kurulan stantlar ziyaret edildi. Programa, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile kent protokolü, çocuklar, gençler ve aileleri katıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

