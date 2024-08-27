Diyarbakır'da cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü silahla vuran şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü babasını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, İlçeye bağlı Pınarkaya köyünde cezaevinden izinle çıkan hükümlü Bünyamin S, eşi A.S. ile oğlu H.S. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.S. tabancayla babasına ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Bünyamin S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli H.S. ile annesi A.S. ekiplerce gözaltına alındı.
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