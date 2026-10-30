Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde hadis çalıştayı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde hadis çalıştayı başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde hadis çalıştayı başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün sürecek hadis çalıştayı başladı. Valiliğin desteğiyle düzenlenen programda uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve üniversiteler arası bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalarının Geleceği Çalıştayı" başladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde, İlahiyat Fakültesi, İl Müftülüğü, Diyanet Akademisi, Şarkiyat Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi'nin paydaşlığında, Valiliğin desteğiyle düzenlenen çalıştayın açılışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek çalıştayda uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi, üniversiteler arasındaki bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak bilimsel yayın çalışmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Akademik oturumların yanı sıra Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasına yönelik etkinliklerin de gerçekleştirileceği program, yarın değerlendirme ve kapanış oturumlarıyla devam edecek.

Katılımcılar, pazar günü Diyarbakır Ulu Cami ve çevresi ile Suffe Medresesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi, dini ve kültürel mirasını tanıma fırsatı bulacak.

Diyarbakır, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı

Çalıştayın açılış programında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, katılımcıları her köşesinde peygamber duası, her sokağında sahabe ayak izi bulunan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Diyarbakır'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete, farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Zorluoğlu, kentin 639 yılında, Hz. Muhammed'in vefatından 7 yıl sonra İslam orduları tarafından fethedildiğini hatırlattı.

Zorluoğlu, bu coğrafyanın adeta "Anadolu'nun İslam öğretmeni" olduğunu ifade ederek, Ulu Cami'nin İslam dünyasında "Beşinci Harem-i Şerif" kabul edildiğini anlattı.

Eğil ilçesinde Hz. Elyesa ve Hz. Zülkifl'in kabirlerinin yanı sıra çeşitli peygamber makamlarının bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, Diyarbakır'ın Anadolu'nun manevi mirası açısından önemli konuma sahip olduğunu vurguladı.

İçinde bulunulan çağda iletişim imkanlarının artmasına rağmen toplumsal ayrışmaların derinleştiğine dikkati çeken Zorluoğlu, bilginin çoğaldığı ancak hikmetin azaldığı, sözün arttığı ancak tesirinin zayıfladığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

İnsanlığın huzur ve refahının sağlanmasında Hz. Peygamber'in rehberliğine, güzel ahlakına ve sünnetine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Zorluoğlu, hadislerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rol oynayan çok sayıda sahabeye ev sahipliği yapan Diyarbakır'da böyle bir çalıştay düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Zorluoğlu, çalıştayın Diyarbakır, Türkiye ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Dicle ÜniversitesiKültür SanatDiyarbakırEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:29:26. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde hadis çalıştayı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android