Diyarbakır'da Hayvanları Koruma Etkinliği

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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Uyandık Mahallesi'ndeki Uyandık İlkokulunda öğrencilere hayvan sevgisi anlatmak, onları eğlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, jandarma köpeği Pusat da katıldı.

Etkinlikte, Pusat ile vakit geçiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.