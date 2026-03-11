Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Ben U Sen Burcu'nda Yakıldı

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde Ben u Sen Burcu'nda düzenlenen etkinlikle bu yılın ilk Nevruz ateşi yakıldı.

DEM Parti öncülüğünde 21 Mart Nevruz kutlamaları dolasıyla Sur ilçesinde yer alan Ben u Sen Burcu'na çoğunluğu kadınların oluşturduğu meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Dicle Fırat Kültür Merkezi sanatçılarının arbaneler ve meşaleler eşliğinde burçlara yaptığı yürüyüşün ardından bu yılın ilk Nevruz ateşi yakıldı.

Etkinliğe DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.