Diyarbakır\'da Jeneratör Dükkanında Yangın

DİYARBAKIR'da, jeneratör dükkanındaki sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yangın çıktı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenişehir ilçesinde, 1'inci Sanayi Sitesi'ndeki jeneratör dükkanında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinde ismi öğrenilmeyen kişinin, yanan sobanın içine döktüğü tiner parladı. Çalışanların ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde zarar oluştu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
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