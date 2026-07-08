Diyarbakır'da Kürtçe Terminolojisi İçin Ortak Standart Oluşturuluyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kürtçe Terminolojisi İçin Ortak Standart Oluşturuluyor

08.07.2026 11:47  Güncelleme: 12:56
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde kullanılan Kürtçe terimleri standartlaştırmak amacıyla 6 gün sürecek Belediye Terimleri Çalıştayı düzenledi. Akademisyenler, dil bilimciler ve araştırmacıların katılımıyla ortak terminoloji oluşturulması hedefleniyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yerel yönetimlerde kullanılan Kürtçe terimleri ortaklaştırmak amacıyla düzenlenen Belediye Terimleri Çalıştayı'nda, akademisyenler, dil bilimciler ve araştırmacılar bir araya geldi. 6 günlük toplantı sonunda oluşturulacak ortak terminolojinin belediyelerde kullanılması amaçlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürt dilinin kamusal alanda daha nitelikli ve ortak bir terminolojiyle kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü tarafından Belediye Terimleri Çalıştayı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenleniyor.

7-12 Temmuz tarihleri arasında 6 gün sürecek çalıştayda, yerel yönetimlerde kullanılan Kürtçe kavram ve terimlerin standartlaştırılması, terminolojik farklılıkların giderilmesi ve belediyelerde ortak bir kullanımın oluşturulması hedefleniyor.

Çalıştaya, Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde hazırlık çalışmalarını yürüten komite üyelerinin yanı sıra Horasan, Duhok, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden akademisyenler, dil bilimciler ve araştırmacılar katıldı.

Çalıştayda, yerel yönetimlerde kullanılan Kürtçe kavram ve terimler kapsamlı biçimde ele alınırken, katılımcılar terminolojik farklılıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ortak kullanım için görüş ve önerilerini paylaştı.

ORTAK TERMİNOLOJİ OLUŞTURULACAK

Çalıştayın temel amacı, Kürtçe belediye terimlerinde yaşanan terminoloji sorunlarını tespit etmek, değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek olarak belirlendi. Yürütülen çalışmalarla başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bölgedeki belediyelerde kullanılacak Kürtçe terminolojinin ortak bir standarda kavuşturulması amaçlanıyor.

SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

6 gün sürecek çalıştayın sonunda hazırlanacak rapor ve elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Çalıştayda oluşturulacak ortak terminolojinin, yerel yönetimlerde Kürtçe'nin daha standart bir biçimde kullanılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kürtçe Terminolojisi İçin Ortak Standart Oluşturuluyor - Son Dakika

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