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Diyarbakır'da mahsur kalan keçi doğa fotoğrafçısı tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da mahsur kalan keçi doğa fotoğrafçısı tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde su sarnıcına düşen keçi, bölgede doğa fotoğrafçısı olan Nizameddin Pirinççioğlu tarafından kurtarıldı. Pirinççioğlu, doğa yürüyüşü yaparken keçinin sesini duyarak sarnıca girerek hayvanı kurtardı. Olay sonrası Pirinççioğlu, vicdani olarak çok mutlu olduğunu belirtti.

Diyarbakır\'da mahsur kalan keçi doğa fotoğrafçısı tarafından kurtarıldı
26.12.2023 - 15:57,
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde düştüğü su sarnıcında mahsur kalan keçi, bölgede gezinti yapan doğa fotoğrafçısı tarafından çıkarıldı.

Doğa fotoğrafçısı Nizameddin Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapmak için ilçede bulunan Selman Kalesi'ne gitti.

Kalede gezdiği sırada su sarnıcına düşen keçiyi fark eden Pirinççioğlu, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yaparken su sarnıcına düşen keçinin sesini duyduklarını belirterek, "Sarnıca girerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardım. Vicdani olarak çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA
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