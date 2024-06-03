Diyarbakır'da öğrenciler roman karakterlerini canlandırdı

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Diyarbakır'da öğrenciler bir yıl boyunca okudukları romanın karakterlerini canlandırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Ahmedi Hani Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okudukları romanlardan esinlendiği karakterleri canlandırdı. Her bir tablonun, ünlü romanlardan sahneleri ve karakterleri betimleyerek, ziyaretçileri edebi bir yolculuğa çıkaran sergide vatandaşlar, klasik ve modern romanlardan seçilmiş temaların görsel bir şölenine tanıklık etme fırsatını yakalıyor.

Serginin açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı yaptığı konuşmada, çocukları hayata hazırlarken sadece onların akademik yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla uğraşmadıklarını belirtti.

Subaşı, "Okullarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerimizi bir bütün olarak değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı hayata hazırlarken sadece onların akademik yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla uğraşmıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın sanatsal, sportif faaliyetlerinde yeteneklerinin ortaya çıkması adına bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü sergimiz de onlardan birisi. Ahmedi Hani Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenimizin ve birçok öğrencimizin yıl boyunca evhal olduğu, roman kahramanlarının yerine kendimizi koyarak canlandırma usulüyle özgün bir çalışma ortaya koydular. Bu çalışmanın halka açık bir ortamda sergilenmesini düşündük" dedi.

Ahmedi Hani Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni Gülseher Sevinç, hayata geçirdiği projeye dair olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Çalışmamıza, Eylül ayı gibi başladık. 3 ayaklı bir proje bu. Ayağın birincisi kitap okumayla başladı. Öncelikle hangi eserin seçimini yaptık. Daha sonra öğrenciler bu kitapları okuma aşamasına geçti. İkinci aşama; öğrenciler kitap okumayı bitirdikten sonra kitabın içindeki karakteri ne kadar anladığını ve analizini ne kadar yapabilir diye roman tahliline geçtik. Üçüncü aşamada ise romandaki kahramanların aynı kostüm ve imajlarla gerçek hayatta taklidi oldu. Bu üçayağı tamamladıktan sonra artık tasarılara geçtik. ve sonlara doğru tamamlamış olduk. Ceylan Karavil Park AVM de sağolsunlar bizlere kapılarını açtı. Bizim sergi yapmamıza müsaade ettiler. Halk şu an olumlu tepkilerle bize geri dönüş sağlıyor" diye konuştu.

Karayip Korsanları serisinden Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandıran Ahmedi Hani Anadolu Lisesinde 3. sınıf öğrencisi Burak Aktoprak, şunları söyledi:

"Eylül ayında edebiyat öğretmenimizin desteğiyle kitap okumaya başladık. İlkönce kitaplarımızı okuduk ve o kitabın filmini izledik. Daha sonra kitaptaki karakterlerin tahlilini çıkardık. Sonrasında o karakteri canlandırmaya çalıştık. Kostümleri hepsini kendimiz tasarladık."

Hababam Sınıfı serisinden Adile Naşit'i canlandıran Şeyma Egin ise, "Çalışmamız 3 aşamadan oluştu. Hocamızın desteğiyle ilk önce kitaplarımızı okuduk. Daha sonra roman tahlili yaptık. Karakterin özelliklerini öğrendikten sonra da karakteri canlandırdık. Bu canlandırmada hepimizin el emeği vardı. Kostüm ve kıyafetlerin hepsi kendi el emeğimiz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretçilerden Zehra Egin de, "Öğrencilerin hepsi çok güzel kostümler ortaya çıkarmıştı. Ablam Adile Naşit olmuştu. Çok güzeldi. Ama biraz kaşları bana komik geldi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen sergi, sanatın ve edebiyatın birleştiği noktada ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunarken, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü hissetmek isteyen herkes için bugün sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.