Güncel

Diyarbakır'da okul müdüründen köy okuluna renkli dokunuş

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde müdür olarak atandığı köy okulunun fiziki şartlarının elverişsiz olduğunu gören Resul Üstüntaş, iç ve dış duvar ile bahçeye yaptığı renkli dokunuşlarla öğrencilerin eğitim kalitesini artırdı.

6 yıl önce Eğil ilçesi kırsal Bahşiler Mahallesinde Bahşiler TYSD Atatürk İlkokuluna müdür olarak atanan Resul Üstüntaş, okulun fiziki şartlarını tekrar elden geçirerek, duvarlara motifler çizip okul bahçesini yeşillendirdi. Topluluk ruhunu canlandırıp okulun çevresine pozitif bir etki bırakmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Üstüntaş, öğrencileri tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklerle tanıştırdı. Okulu resmen baştan oluşturan Üstüntaş, öğrencilerine hayallerinin ötesinde, koleji aratmayacak bir eğitim ortamı sağlayıp, en iyi eğitim ortamını sunmak için çalışıyor.

Okulun her köşesinde ayrı oyun alanları oluşturduklarını söyleyen Üstüntaş, "2019 yılında bu okulda okul müdürü olarak göreve başladığımda okulun fiziksel şartları, köy halkının okula bakış açısı, öğrencilerin okula karşı olan tutumları istediğimiz düzeyde değildi. Kolları öncelikle fiziksel şartları iyileştirmek için sıvadık. Toprak olan bahçeye kilit taşları döşedik. Sınıfları ve okulun tüm iç ve dış duvarlarını boyayarak dış duvarlarımızı Alaçatı motifleriyle süsledik. Dış bahçemizde ise öğrencilerin teneffüslerde oyun oynaması için her köşesine ayrı oyun alanları oluşturduk" dedi.

Okulun sadece eğitim yeri değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik kalkınma açısından da önemli bir merkez olduğunu söyleyen Üstüntaş, "Biz bu bilinçle öğrencilerimize okulu yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerle öğrencilerin eğlenmelerini, içinde 2 bini aşkın kitap ve birçok zeka oyunu olan çok amaçlı kütüphanelerimizle akademik başarılarının öğrenmeyi tek çatı altında sıkıştırmamak için açık hava sınıfımızla öğrencilerimizin yaşam merkezini geliştirdik. Okulumuzdaki eğitim kalitesinin artması ile eğitim amaçlı göçlerin de önüne geçtik" diye konuştu.