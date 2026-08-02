Diyarbakır'da Örtü Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kırsal Başarı ve Baykal mahalleleri sınırındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, yangın söndürüldü.