DİYARBAKIR'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?