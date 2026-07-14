Diyarbakır\'da Sıcak Hava ve Serinleme Anları

DİYARBAKIR'da termometreler 39 dereceyi gösterirken, çocuklar, sulama aracının püskürttüğü suyla serinledi. Bazı sürücüler de araçlarını güneşten korumak için üzerlerini kumaş örtülerle kapattı.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Yenişehir ilçesinde sulama çalışması yapan belediye ekipleri, kavşaktaki çocukların isteğiyle araçtan üzerlerine su püskürttü. Çocukların suyla serinlediği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bazı sürücüler de park halindeki araçlarını güneşin yakıcı etkisinden korumak için üzerlerini çeşitli kumaş örtülerle kapattı.