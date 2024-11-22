DİYARBAKIR'da, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Selim KAYA/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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