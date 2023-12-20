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Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Amed Sportif Faaliyetlere Destek Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Amed Sportif Faaliyetlere Destek Açıklaması

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, takımın yanında olduklarını belirterek destek çağrısında bulundu. Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ise sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Diyarbakır\'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Amed Sportif Faaliyetlere Destek Açıklaması
20.12.2023 - 16:45,
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Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması yaptı.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kentin bileşenleri olarak takımın yanında oldukları mesajını vermek için toplandıklarını söyledi.

Kaya, "Kulübümüzü her anlamda destekleyeceğiz ve desteklemeye devam edeceğiz. Buradan takıma gönül vermiş taraftarlardan ve iş insanlarından desteklerinin devam etmesini rica ediyoruz." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı da kendilerine verilen desteklerden dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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