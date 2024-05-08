Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim planlaması hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim planlaması hazırladı

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim planlaması hazırladı

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvansal, su ve bitkisel üretim planlaması hazırladı. Yönetmelik ile arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi amaçlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi tarafından 3 yıllık planlamalar yapıldı.

08.05.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hayvansal, su ve bitkisel üretim planlaması hazırlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, kısıtlı su, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörlerin gıda arz güvenliğinin önemini artırdığı bildirildi.

Bu amaçla hazırlanan yönetmeliğin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelik ile arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliğini de dikkate alarak uygun ekolojilerde arz ve talep miktarı ile yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması ve tarımsal üretim planlanmasına esas olmak üzere üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik kapsamında illerde kurulacak olan teknik komitelerce bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde 3 yıllık planlamalar yapılacak."

Kentteki üretim planlamasının daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi için başta il, ilçe müdürlüklerinin personeli, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, muhtarlıklar, tarım danışmanları ve önder çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi tarafından 3 yıllık "Hayvansal Üretim Planlaması", "Su Ürünleri Üretim Planlaması" ve "Bitkisel Üretim Planlaması" hazırlanarak Bakanlığı gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim planlaması hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim planlaması hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement