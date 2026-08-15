Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu

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Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'da tefecilik ve nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos'ta tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 331 fişek ve 3 POS cihazı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.T., M.T. ve S.Y. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.Y. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika

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