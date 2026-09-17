Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 677 finalist takımın katılımıyla sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 677 finalist takımın katılımıyla sürüyor

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Diyarbakır\'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 677 finalist takımın katılımıyla sürüyor
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Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında 11 kategoride düzenlenen yarışmalar, 12 ülkeden 2 bin 925 gencin yer aldığı 677 finalist takımla ikinci gününde devam ediyor. Dicle Üniversitesi'ndeki organizasyonda gençler insanlık yararına teknolojiler ve sağlıkta yapay zeka projelerini sunuyor.

Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında 11 farklı kategoride düzenlenen ve 677 finalist takımın katılımıyla başlayan yarışmalar ikinci gününde sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüklerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 kapsamında Dicle Üniversitesi ve Mezopotamya Fuar Alanı'nda 16 Eylül'de başlayan ve 20 Eylül'e kadar devam edecek olan 11 yarışmada gençler hazırladıkları projeleri sunacak.

Yarışmalarda, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen 2 bin 925 gençten oluşan 677 finalist takım yer alıyor.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan ve 18 Eylül'de sona erecek organizasyona katılan finalist takımlar, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi", "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Lise Seviyesi" ve "Sağlıkta Yapay Zeka" kategorilerinde mücadele ediyor.

Yarışmaya Tokat'tan katılan öğrencilerden Rümeysa Bolat, AA muhabirine, son yıllarda meydana gelen yangınlardan çok etkilendiğini belirterek, hazırladıkları projeyle yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edileceğini söyledi.

Sensörlerle yangın algılandıktan sonra dronla ateşe müdahale edileceğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları Türkiye'de ve dünyada çok arttı. Biz buradaki eksikliği 'tespit' olarak algıladık ve tespit aşamasına biraz önem verdik. Sensörler geliştirdik. Bu sensörler tespit etmeye yarıyor. İçinde GPS var. Çeşitli algılama sistemleri var. Bunlar en ufak bir yangını algılayarak drona ve itfaiyeye konum gönderiyor. Bu sayede orman yangını büyümeden müdahale edilmiş oluyor."

Malatya'dan gelen Deniz Arpakçı da depremden sonra hasarlı binaların yıkımında çevreye çok fazla tozun yayılmasının hem insan sağlığına hem de çevreye ciddi zarar verdiğini, bu olumsuzluğun giderilmesi için proje hazırladıklarını dile getirdi.

Projeleriyle iş makinelerinin üzerine yerleştirilecek bir sistem sayesinde yıkımların daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaklarını anlatan Arpakçı, "Eski testerelerin ve prizlerin üstüne takabilecek bir sistem geliştirdik. Bu sayede tozlar çevreye yayılmadan önlemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmaları 677 finalist takımın katılımıyla sürüyor - Son Dakika
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