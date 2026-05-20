Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 150 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen 25 ayrı operasyonda, 26 kilogram esrar, 210 gram metamfetamin, 46 gram afyon sakızı, 272 uyuşturucu hap ele geçirildi, 150 şüpheli hakkında işlem yapıldı.