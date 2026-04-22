Diyarbakır'da yangın, çevredekiler söndürdü

DİYARBAKIR'da, sanayide tamir sırasında motor kısmından alev alan otomobili, çevredekiler oto yıkama tabancasıyla söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Sanayi Sitesi'ne arıza nedeniyle getirilen otomobil, tamiri sırasında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler, yangını oto yıkama tabancasıyla söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
