Diyarbakır'da Havalimanı Yakınındaki Tarlada Yangın

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Havalimanı yakınlarında çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye erlerinin sevk edildiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar mahallesinde meydana geldi. Diyarbakır Havalimanı yakınlarında bulunan tarlada henüz tespit edilemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye erleri, polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.