Diyarbakır Silvan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Silvan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır Silvan\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Merkez Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

11.02.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkez Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, M.F.B'ye (51) silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda M.F.B. ile bu sırada yoldan geçen A.U.B. (37) ve M.M.B. (70) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.F.B. buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

M.F.B. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, Cami, Saldırı, Güvenlik, Diyarbakır, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Silvan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:54:40. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement